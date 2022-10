Ateliers Nuits des bibliothèques à Ronchin Bibliothèque municipales de Ronchin, 12 octobre 2022, Ronchin.

Gratuit, sur inscription (places limitées)

Trois ateliers dans le cadre des Nuits des bibliothèques à Ronchin

Bibliothèque municipales de Ronchin 650 avenue Jean Jaurès 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France

Atelier DIY Pâte à modeler

Envie d’occuper les bambins avec une activité simple et efficace ? Nous vous proposons aujourd’hui un atelier coloré qui vous replongera dans un de vos souvenirs d’enfance : celui de la pâte à modeler.

On en a tous mangé des kilos lorsque nous étions gamins, aujourd’hui Cathy nous explique comment faire la notre en quelques coups de cuillère à pot.

Pour les enfants à partir de 6 ans

Mercredi 12 octobre 2022 à 15h, durée 45 min à 1h

Atelier shampoing solide

Le shampoing parfait qui ne rend pas les cheveux lourds, nourrit sans graisser et fait une chevelure digne de Raiponce, on en rêve, vous allez apprendre à le faire! En plus, la recette est personnalisée pour correspondre à votre type de cheveux et il dure des semaines et des semaines.

Public adulte

Vendredi 14 octobre 2022 à 18h, durée 1h-1h15

Atelier Melt & Pour

Les plus jeunes vont aussi pouvoir réaliser leurs savons ! Sans palme, la base Melt & Pour sert de base à la réalisation de savon tout doux ! Et avec un jouet à l’intérieur, des paillettes, de la couleur et des odeurs, c’est tellement plus rigolo !

A partir de 8 ans sous la surveillance d’un parent

Samedi 15 octobre 2022 à 15h, durée 45 min-1h



