Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T13:00:00+01:00 Une exposition pour reconnaître et partager ses émotions.

Texte et Illustrations : Didier JEAN & ZAD Il nous arrive à tous de rougir, d’être en colère, ou au contraire de nous sentir pousser des ailes. Mais pour les plus jeunes, il est souvent difficile de maîtriser ses émotions. Cette exposition a pour objectif d’aider les enfants, à partir de 3 ans, à mettre un nom sur ce qu’ils ressentent, pour apprivoiser leurs émotions et mieux vivre avec elles. 13 émotions sont abordées au fil des panneaux, en suivant une progression du niveau de langage et de compréhension :

– Timide, triste, honteux, amoureux, en colère, content, dégouté, malheureux, apeuré, jaloux, fier, inquiet, heureux.

