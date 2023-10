Space 19+ Bibliothèque Municipale Van Der Meersh Wasquehal, 12 octobre 2019, Wasquehal.

À l’occasion du 50ème anniversaire du premier pas de l’Homme sur la Lune, lille3000 s’associe à l’Agence spatiale européenne (ESA) en présentant les plus belles vues prises par les astronautes d’ESA depuis la Station Spatiale Internationale (ISS) et par les sondes d’observation. Norte planète se dévoile dans son infinie variété de couleurs et de reliefs : d’étendues désertiques en parcelles cultivées par l’homme et d’îles solitaires émergeant de mer azuréennes en mégalopoles parées de leurs éclats nocturnes.

Bibliothèque Municipale Van Der Meersh 4 Rue Pasteur, 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France

2019-10-12T09:00:00+02:00 – 2019-10-13T06:00:00+02:00

2019-10-25T06:00:00+02:00 – 2019-10-26T06:00:00+02:00