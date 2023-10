Rencontre autour de deux romans que tout semble séparer, organisée par Ecume.doc Bibliothèque Municipale Soulac-sur-Mer, 23 novembre 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

« L’homme qui n’aimait plus les chats » d’Isabelle Aupy et « La papeterie Tsubaki » d’Ito Ogawa.

Entrée libre.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 17:00:00. EUR.

Bibliothèque Municipale Rue de la Plage

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« L’homme qui n’aimait plus les chats » by Isabelle Aupy and « La papeterie Tsubaki » by Ito Ogawa.

Free admission

« L’homme qui n’aimait plus les chats » de Isabelle Aupy y « La papeterie Tsubaki » de Ito Ogawa.

Entrada gratuita

« Der Mann, der keine Katzen mehr liebte » von Isabelle Aupy und « Die Papierfabrik Tsubaki » von Ito Ogawa.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Médoc Atlantique