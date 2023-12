Conférence : Par Donatien Rousseau, photographe artiste à Cavagnac Bibliothèque municipale Souillac Catégories d’Évènement: Lot

Souillac Conférence : Par Donatien Rousseau, photographe artiste à Cavagnac Bibliothèque municipale Souillac, 23 mars 2024, Souillac. Souillac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:00:00

fin : 2024-03-23 Les fonds photographiques en France, les caractéristiques des images de Doisneau, Cartier Bresson, Ronis, Clergue etc..

Les fonds photographiques en France, les caractéristiques des images de Doisneau, Cartier Bresson, Ronis, Clergue etc. EUR.

Bibliothèque municipale

Souillac 46200 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-11 par OT Vallée de la Dordogne Détails Catégories d’Évènement: Lot, Souillac Autres Code postal 46200 Lieu Bibliothèque municipale Adresse Bibliothèque municipale Ville Souillac Departement Lot Lieu Ville Bibliothèque municipale Souillac Latitude 44.8952898 Longitude 1.4785141 latitude longitude 44.8952898;1.4785141

Bibliothèque municipale Souillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souillac/