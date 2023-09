Dans le cadre de Résurgence VII – Atelier clin d’œil : Raoul Dufy Bibliothèque municipale Souillac, 19 octobre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Présentation du peintre français Raoul Dufy, le roi de la couleur

Pour adulte, gratuit.

2023-10-19 14:00:00 fin : 2023-10-19 17:00:00. EUR.

Bibliothèque municipale

Souillac 46200 Lot Occitanie



Introduction to French painter Raoul Dufy, the king of color

For adults, free

Presentación del pintor francés Raoul Dufy, el rey del color

Para adultos, gratis

Vorstellung des französischen Malers Raoul Dufy, dem König der Farben

Für Erwachsene, kostenlos

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Vallée de la Dordogne