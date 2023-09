Causerie musicale : le jazz à Souillac Bibliothèque municipale Souillac, 5 octobre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

une causerie musicale animée par Robert Peyrillou, directeur artistique du Festival de jazz de Souillac : le jazz américain à Souillac depuis les années 90

Pour adultes. Gratuit.

2023-10-05 15:00:00 fin : 2023-10-05 . EUR.

Bibliothèque municipale

Souillac 46200 Lot Occitanie



a musical discussion led by Robert Peyrillou, artistic director of the Souillac Jazz Festival: American jazz in Souillac since the 90s

For adults. Free

charla musical a cargo de Robert Peyrillou, director artístico del Festival de Jazz de Souillac: el jazz americano en Souillac desde los años 90

Para adultos. Gratis

eine musikalische Plauderei unter der Leitung von Robert Peyrillou, künstlerischer Leiter des Jazzfestivals von Souillac: amerikanischer Jazz in Souillac seit den 90er Jahren

Für Erwachsene. Kostenlos

