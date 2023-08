Histoires pour enfants : « Racines d’ici, d’ailleurs, rondes ou carrées » Bibliothèque municipale Sombernon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Sombernon Histoires pour enfants : « Racines d’ici, d’ailleurs, rondes ou carrées » Bibliothèque municipale Sombernon, 30 septembre 2023, Sombernon. Sombernon,Côte-d’Or .

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Bibliothèque municipale Place Bénigne Fournier

Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Ouche et Montagne Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Sombernon Autres Lieu Bibliothèque municipale Adresse Bibliothèque municipale Place Bénigne Fournier Ville Sombernon Departement Côte-d'Or Lieu Ville Bibliothèque municipale Sombernon latitude longitude 47.3074293;4.70759715

Bibliothèque municipale Sombernon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sombernon/