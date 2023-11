Lectures théâtralisées de Noël Bibliothèque municipale Solignac-sur-Loire, 27 décembre 2023, Solignac-sur-Loire.

Solignac-sur-Loire,Haute-Loire

Lectures théâtralisées pour enfant sur le thème de Noël à la bibliothèque municipale de Solignac-sur-Loire..

2023-12-27 14:30:00 fin : 2023-12-27 . .

Bibliothèque municipale Rue de l’argentière

Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas-themed staged readings for children at the Solignac-sur-Loire public library.

Lecturas dramatizadas para niños sobre el tema de la Navidad en la biblioteca municipal de Solignac-sur-Loire.

Theatralische Lesungen für Kinder zum Thema Weihnachten in der Stadtbibliothek von Solignac-sur-Loire.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay