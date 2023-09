Rencontre avec Hélène Couturier Bibliothèque municipale Serres-Castet, 29 septembre 2023, Serres-Castet.

Serres-Castet,Pyrénées-Atlantiques

Dans le contexte du Festival « Un aller retour dans le noir », Hélène Couturier vient vous rencontrer, une rencontre qui sera suivi d’un pot convivial..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

Bibliothèque municipale Rue Aristide Finco

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Un aller retour dans le noir » festival, Hélène Couturier is coming to meet you, followed by a convivial drink.

En el marco del festival « Un aller retour dans le noir », Hélène Couturier viene a su encuentro, seguido de una copa de convivencia.

Im Rahmen des Festivals « Un aller retour dans le noir » kommt Hélène Couturier zu Ihnen, ein Treffen, dem ein gemütlicher Umtrunk folgt.

