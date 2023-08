Diffusion d’un diaporama sur le patrimoine de Sainte-Verge à la bibliothèque Bibliothèque municipale Sainte-Verge Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Sainte-Verge Diffusion d’un diaporama sur le patrimoine de Sainte-Verge à la bibliothèque Bibliothèque municipale Sainte-Verge, 16 septembre 2023, Sainte-Verge. Diffusion d’un diaporama sur le patrimoine de Sainte-Verge à la bibliothèque Samedi 16 septembre, 09h00 Bibliothèque municipale Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à la diffusion d’un diaporama en continu sur le patrimoine public et privé présent à Sainte-Verge. Vous pourrez également tenter de découvrir l’objet secret de Sainte-Verge en jouant au jeu d’exploration numérique sur le site internet de la commune. Bibliothèque municipale Place du four à pain, 79100 Sainte-Verge Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 96 16 64 https://www.sainte-verge.fr/ La bibliothèque de Sainte-Verge occupe les locaux de l’ancienne maison d’habitation du directeur de l’école publique. Les articles de presse concernant la vie de la commune y sont archivés depuis 2007 et consultables sur demande. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 ©Céline GODFRIN Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Sainte-Verge Autres Lieu Bibliothèque municipale Adresse Place du four à pain, 79100 Sainte-Verge Ville Sainte-Verge Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Bibliothèque municipale Sainte-Verge latitude longitude 47.007373;-0.210032

Bibliothèque municipale Sainte-Verge Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-verge/