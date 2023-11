Exposition empreintes végétales par Mapie des Vignes Bibliothèque municipale Saint-Léonard-de-Noblat, 14 novembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Exposition empreintes végétales par Mapie des Vignes, éco artiste, plasticienne textile en résidence au Moulin du Got. Rencontre et conférence autour de son œuvre et de son travail lors de la résidence d’artiste le vendredi 15 décembre à 19h.

2023-11-14 fin : 2023-12-15 . .

Bibliothèque municipale Place Denis Dussoubs

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Vegetable prints exhibition by Mapie des Vignes, eco-artist and textile artist in residence at Moulin du Got. Meeting and talk about her work during the artist residency on Friday December 15th at 7pm

Exposición de estampados vegetales de Mapie des Vignes, ecoartista y artista textil residente en el Moulin du Got. Encuentro y charla sobre su trabajo durante la residencia artística el viernes 15 de diciembre a las 19:00

Ausstellung mit Pflanzenabdrücken von Mapie des Vignes, Öko-Künstlerin und Textilkünstlerin mit Wohnsitz in der Moulin du Got. Treffen und Vortrag über ihr Werk und ihre Arbeit während des Künstleraufenthalts am Freitag, den 15. Dezember um 19 Uhr

