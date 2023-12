Rendez-vous « Pause lecture » – Mardi 12 décembre Bibliothèque municipale Saint-Jory Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Jory Rendez-vous « Pause lecture » – Mardi 12 décembre Bibliothèque municipale Saint-Jory, 12 décembre 2023 15:00, Saint-Jory. Rendez-vous « Pause lecture » – Mardi 12 décembre Mardi 12 décembre, 16h00 Bibliothèque municipale Renseignements Ainsi, vous pourrez échanger sur vos coups de cœurs, écouter des lectures, proposer des suggestions d’achats, écrire des articles, rencontrer des auteurs, participer à des ateliers d’écriture, etc.. Les dates de l’évènement sont : – Les 17 octobre 2023, 6 février 2024 et 11 juin 2024 au Centre social /Espace d’animations ( maison aux volets bleus). – Les 12 décembre 2023 et 23 avril 2024 à la bibliothèque-place du Foyer Rural; Bibliothèque municipale 9167F D20, 31790 Saint-Jory Saint-Jory 31790 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://saint-jory.fr/app/uploads/2023/09/affiche-2-pause-lecture-2023.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

