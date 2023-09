L’animation pour les bébés « Chut, on lit !» reprend à la bibliothèque – Mardi 26 septembre Bibliothèque municipale Saint-Jory, 26 septembre 2023, Saint-Jory.

L’animation pour les bébés « Chut, on lit !» reprend à la bibliothèque – Mardi 26 septembre Mardi 26 septembre, 09h45 Bibliothèque municipale Sur réservation

Ainsi, la bibliothèque propose des séances destinées aux bébés de 0 à 3 ans intitulées « Chut, on lit ! ». En effet, selon l’adage « Qui lit petit, grandit pour la vie », les bibliothécaires invitent petits et grands à une animation (libre et gratuite) autour d’un thème à travers des lectures et des comptines. L’accueil est possible dès 9h15 pour permettre aux tout-petits de découvrir le lieu. Les séances sont sur réservation auprès de la bibliothèque.

Les inscriptions aux animations se déroulent sur deux créneaux : 10h-10h45 ou 10h45-11h30, une fois par mois le mardi matin.

Les bibliothécaires interviennent également auprès du Relais Petite Enfance, des crèches, des ALAE et des écoles pour raconter des histoires, faire découvrir des albums ou des jeux littéraires.

Bibliothèque municipale 9167F D20, 31790 Saint-Jory Saint-Jory 31790 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.35.19.77 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque-saint-jory@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.14.21.47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://saintjory.e-sezhame.fr/s/index »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T09:45:00+02:00 – 2023-09-26T11:30:00+02:00

