Cet évènement est passé Partir en livre 2023 : Contes au Parc – Les 4 et 11 juillet Bibliothèque municipale Saint-Jory Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Jory Partir en livre 2023 : Contes au Parc – Les 4 et 11 juillet Bibliothèque municipale Saint-Jory, 4 juillet 2023, Saint-Jory. Partir en livre 2023 : Contes au Parc – Les 4 et 11 juillet 4 et 11 juillet Bibliothèque municipale Sur réservation Dans le cadre de cette manifestation nationale, en partenariat avec Toulouse Métropole, qui a pour thème cette année La Liberté, la seconde animation proposée par la bibliothèque est : « les contes au Parc », une lecture sous les arbres, les mardis 4 et 11 juillet 2023 de 10h à 12h à destination des enfants. Plus d’infos : https://www.partir-en-livre.fr/ Bibliothèque municipale 9167F D20, 31790 Saint-Jory Saint-Jory 31790 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 14 21 47 »}] [{« link »: « https://www.partir-en-livre.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T10:00:00+02:00 – 2023-07-04T12:00:00+02:00

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T12:00:00+02:00 lecture enfants Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Jory Autres Lieu Bibliothèque municipale Adresse 9167F D20, 31790 Saint-Jory Ville Saint-Jory Departement Haute-Garonne Lieu Ville Bibliothèque municipale Saint-Jory

Bibliothèque municipale Saint-Jory Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jory/