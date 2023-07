Exposition « Du récolement à l’exposition » Bibliothèque municipale, rue Jean Jacques Collenot 21140 Semur en Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois Exposition « Du récolement à l’exposition » Bibliothèque municipale, rue Jean Jacques Collenot 21140 Semur en Auxois Semur-en-Auxois, 16 septembre 2023, Semur-en-Auxois. Exposition « Du récolement à l’exposition » 16 et 17 septembre Bibliothèque municipale, rue Jean Jacques Collenot 21140 Semur en Auxois Entrée libre Depuis Juillet 2019, la bibliothèque de Semur-en-Auxois mène une opération de récolement dans ses collections patrimoniales.

Cette opération est allée au-delà de la simple vérification de la présence des ouvrages, pour prendre plusieurs dimensions : création d’une base iconographique, relevé des particularités d’exemplaires, constat d’état.

Ce récolement permet aujourd’hui de mettre en exposition des ouvrages patrimoniaux inconnus du public.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez le fonds patrimonial, avec une présentation de quelques ouvrages emblématiques. Bibliothèque municipale, rue Jean Jacques Collenot 21140 Semur en Auxois rue Jean-Jacques Collenot 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Bibliothèque de Semur-en-Auxois Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Bibliothèque municipale, rue Jean Jacques Collenot 21140 Semur en Auxois Adresse rue Jean-Jacques Collenot 21140 Semur-en-Auxois Ville Semur-en-Auxois Departement Côte-d'Or Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque municipale, rue Jean Jacques Collenot 21140 Semur en Auxois Semur-en-Auxois

Bibliothèque municipale, rue Jean Jacques Collenot 21140 Semur en Auxois Semur-en-Auxois Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/semur-en-auxois/