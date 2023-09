« Débusquez les infox en astronomie ! Devenez un journaliste scientifique » Bibliothèque Municipale Rieux-Volvestre Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Rieux-Volvestre « Débusquez les infox en astronomie ! Devenez un journaliste scientifique » Bibliothèque Municipale Rieux-Volvestre, 30 octobre 2023, Rieux-Volvestre. « Débusquez les infox en astronomie ! Devenez un journaliste scientifique » Lundi 30 octobre, 09h00, 14h00 Bibliothèque Municipale Entrée libre À travers un scénario ludique et immersif, les jeunes se glissent dans la peau de journalistes scientifiques et débusquent les fausses informations : À quelques heures du bouclage, le rédacteur en chef a signalé des fausses informations dans plusieurs articles du magazine Ciel&Monospace. Les jeunes auront pour mission de les trouver et de les remplacer par de nouveaux sujets !

Le réseau social Weezer* sera là pour les aider, mais attention, les fausses informations s’y glissent parfois…

* : copie conforme de Twitter, utilisée en environnement fermé. Grâce à cet outil maitrisé par les animateur-rices, les enfants pourront comprendre le mécanisme d’un réseau social et de diffusion d’un contenu sur celui-ci. Bibliothèque Municipale 1 rue de l’Ort 31310 RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 98 42 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:00:00+01:00 – 2023-10-30T12:00:00+01:00

2023-10-30T09:00:00+01:00 – 2023-10-30T12:00:00+01:00

2023-10-30T14:00:00+01:00 – 2023-10-30T17:00:00+01:00

Age min 9 Age max 16

