Nuits de la lecture Bibliothèque municipale Pierrefitte-Nestalas, 19 janvier 2024, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-20

Cette année pour les nuits de la lecture votre bibliothécaire si friand de contes a fait sa sélection d’histoires sur les corps. Des histoires de mains, de pieds, d’yeux, de petits corps, de grands, des corps qui se transforment, des corps cassés… Il ne manque plus que des oreilles pour venir les écouter ! Il y aura deux soirées et une fin d’après-midi pour en profiter alors n’hésitez pas, laissez vous emporter par les histoires des corps !.

Cette année pour les nuits de la lecture votre bibliothécaire si friand de contes a fait sa sélection d’histoires sur les corps. Des histoires de mains, de pieds, d’yeux, de petits corps, de grands, des corps qui se transforment, des corps cassés… Il ne manque plus que des oreilles pour venir les écouter ! Il y aura deux soirées et une fin d’après-midi pour en profiter alors n’hésitez pas, laissez vous emporter par les histoires des corps !

Vendredi 19 janvier à 18h : pour les 8 ans et plus.

Samedi 20 janvier à 16h : pour les 4 ans et plus.

Samedi 20 janvier à 18h : pour les 14 ans et plus.

EUR.

Bibliothèque municipale PIERREFITTE-NESTALAS

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65