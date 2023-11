Explore Game : « Le voyage avec Harry » Bibliothèque municipale Pierrefitte-Nestalas, 18 novembre 2023, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas,Hautes-Pyrénées

Un explore game est un jeu d’enquête collaboratif qui se déroule dans un temps imparti. Plongés au cœur d’une histoire, les joueurs doivent faire preuve d’esprit d’équipe, de logique et de réactivité pour mener à bien leur mission et sortir de la zone de jeu avant la fin du compte à rebours. Cet escape game est sur le thème d’Harry Potter. Plongez au cœur d’un scénario magique et trouvez la baguette avant la fin du chronomètre ! Si les participants parviennent à résoudre toutes les énigmes et à retrouver la baguette d’Harry avant que les 30 minutes soient écoulées, ils gagnent la partie..

2023-11-18 14:00:00

Bibliothèque municipale PIERREFITTE-NESTALAS

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



An explore game is a collaborative investigative game set within a time limit. Plunged into the heart of a story, players must demonstrate team spirit, logic and reactivity to complete their mission and get out of the game zone before the countdown ends. The theme of this escape game is Harry Potter. Immerse yourself in a magical scenario and find the wand before the timer runs out! If participants manage to solve all the riddles and find Harry?s wand before the 30 minutes are up, they win the game.

Un juego de exploración es una investigación colaborativa que se desarrolla dentro de un límite de tiempo. Sumergidos en el corazón de una historia, los jugadores tienen que demostrar espíritu de equipo, lógica y capacidad de reacción para completar su misión y salir de la zona de juego antes de que termine la cuenta atrás. Este juego de escape está ambientado en Harry Potter. Sumérgete en un escenario mágico y encuentra la varita antes de que se agote el tiempo Si los participantes consiguen resolver todos los enigmas y encontrar la varita de Harry antes de que se acaben los 30 minutos, ganan el juego.

Ein Explore Game ist ein gemeinschaftliches Ermittlungsspiel, das innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens stattfindet. Die Spieler tauchen in eine Geschichte ein und müssen Teamgeist, Logik und Reaktionsvermögen beweisen, um ihre Mission zu erfüllen und das Spielfeld zu verlassen, bevor der Countdown abgelaufen ist. Dieses Escape Game steht unter dem Motto « Harry Potter ». Tauchen Sie ein in ein magisches Szenario und finden Sie den Zauberstab, bevor der Timer abläuft! Wenn es den Teilnehmern gelingt, alle Rätsel zu lösen und Harrys Zauberstab zu finden, bevor die 30 Minuten abgelaufen sind, haben sie das Spiel gewonnen.

