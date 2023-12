TABLE RONDE SUR LES CROQUEMITAINES Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg, 1 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

« Les Croquemitaines se mettent à table ». Les croquemitaines font leur table ronde et s’expliquent…

Manifestation de la bibliothèque, en partenariat avec le centre socioculturel de Sarrebourg et son cycle d’improvisation des jeunes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Tout public

Samedi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. 0 EUR.

Bibliothèque municipale Pierre Messmer

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



« Les Croquemitaines se mettent à table ». The Croquemitaines make their round table and explain themselves…

An event organized by the library, in partnership with the Sarrebourg socio-cultural center and its youth improvisation cycle.

Free admission, subject to availability

« Les Croquemitaines se mettent à table ». Las croquemitaines se sientan a la mesa y se explican…

Un evento de la biblioteca, en colaboración con el centro sociocultural de Sarrebourg y su ciclo de improvisación para jóvenes.

Entrada gratuita sujeta a disponibilidad

« Die Croquemitaines setzen sich an den Tisch ». Die Croquemitaines machen ihren runden Tisch und erklären sich selbst…

Veranstaltung der Bibliothek in Partnerschaft mit dem Centre socioculturel de Sarrebourg und seinem Improvisationszyklus für Jugendliche.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

