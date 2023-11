EXPOSITION CROQUE-MITAINES A CROQUER Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg, 7 novembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Pour tout apprendre sur les monstres et ne plus avoir peur (ou juste un peu) !

L’entrée est libre.. Tout public

Samedi 2023-11-07 10:00:00 fin : 2023-12-25 17:00:00. 0 EUR.

Bibliothèque municipale Pierre Messmer Rue de la Paix

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Learn all about monsters and stop being scared (or just a little bit)!

Admission is free.

Aprende todo sobre los monstruos y deja de tener miedo (¡o sólo un poco!)

La entrada es gratuita.

Um alles über Monster zu lernen und keine Angst mehr zu haben (oder nur ein bisschen)!

Der Eintritt ist frei.

Mise à jour le 2023-11-07 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG