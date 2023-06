EXPOSITION D’OBJETS CURIEUX ET BIZARRES Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg EXPOSITION D’OBJETS CURIEUX ET BIZARRES Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg, 20 juin 2023, Sarrebourg. Sarrebourg,Moselle Exposition d’objets créés par les élèves d’écoles primaires. L’entrée est libre.. Tout public

Vendredi 2023-06-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-05 17:00:00. EUR.

Bibliothèque municipale Pierre Messmer Rue de la Paix

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



