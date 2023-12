Soirée pyjama Bibliothèque municipale Neuvic, 4 décembre 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

Viens en pyjama avec ton doudou, ton oreiller, tes parents écouter des histoires lues. Ton coussin est le bienvenu..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Bibliothèque municipale Impasse de la Fontaine des Bergers

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come in your pajamas with your blanket, your pillow, your parents to listen to stories read. Your pillow is welcome.

Ven en pijama con tu peluche, tu almohada y tus padres a escuchar cuentos leídos. Tu almohada es bienvenida.

Komm im Pyjama mit deinem Kuscheltier, deinem Kissen und deinen Eltern, um vorgelesene Geschichten zu hören. Dein Kissen ist willkommen.

