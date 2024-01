Samedi, ça me dit ! Mythologie et compagnie Bibliothèque municipale Mons-en-Barœul, samedi 10 février 2024.

Samedi, ça me dit ! Mythologie et compagnie Une journée d’ateliers et jeux autour de la mythologie grecque Samedi 10 février, 10h00, 14h00 Bibliothèque municipale Gratuit, sur inscription pour les ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T12:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

Persée et Andromède, Dionysos ou encore la fée Mélusine, la collection « Mythologies » des Editions Obriart émerveille notre imaginaire légendaire !

À partir d’œuvres existantes, venez recréer des héros ou des monstres en papier découpé et faire vivre ces marottes au travers d’histoires existantes ou inventées.

Deux ateliers sur inscription : à 10h30 ou à 15h30 (durée 2h).

En complément des ateliers, la Bibliothèque vous propose toute la journée, des animations autour de la mythologie grecque :

– Les divinités ont perdu leurs attributs. Aidez-les à les retrouvez !

– Connaissez-vous bien la mythologie grecque ? Répondez à un quizz pour gagner un livre.

– Découvrez notre sélection dans l’ensemble de nos rayons sur toutes les mythologies. Cela pourrait vous aider pour le quizz…

– Grâce aux ressources en ligne de la MEL, apprenez le grec, avant de vous rendre sur la terre des dieux ou redécouvrez les grands mythes de la Grèce antique au travers d’une série documentaire en animé.

Bibliothèque municipale Le Fort 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 19 11 11 »}]

ateliers jeux