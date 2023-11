Un hiver aux poils Bibliothèque municipale Mons-en-Barœul, 9 décembre 2023, Mons-en-Barœul.

Un hiver aux poils Samedi 9 décembre, 14h30 Bibliothèque municipale Entrée libre

Attention ça caille !

Voilà, c’est l’hiver, et en hiver on a tous bien besoin de se blottir en boule et de ronfler, comme les ours, les hérissons, les marmottes, les grenouilles et les escargots.

Alors viens créer ton petit ours tout doux & tout poilu, et sa cabane en carton décorée, pour hiberner jusqu’au printemps à ses côtés.

En continu et sans réservation (environ 20minutes par doudou).

Avec l’Atelier Zut !

Bibliothèque municipale Le Fort 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

Zut !