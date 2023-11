La princesse qui n’aimait pas… Bibliothèque municipale Mons-en-Barœul, 18 novembre 2023, Mons-en-Barœul.

La princesse qui n’aimait pas… Samedi 18 novembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque municipale Gratuit, sur inscription pour le spectacle

Il était une fois… venez découvrir les contes différemment !

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une superbe mayonnaise, conseillers et ministres, cuisiniers et garagistes, tout le monde l’affirmait : il fallait la marier ! On fit venir les princes d’à côté, ceux des environs, ceux du bout du monde… aucun ne fit battre son cœur. Et puis, bon, elle n’allait pas passer sa vie à attendre le prince charmant, non ? Caroline Guyot nous offre un regard neuf sur nos contes de fées et nous donne à voir joyeusement une princesse qui, comme n’importe quelle jeune femme, interroge le mariage, l’amitié, l’amour et ce qu’elle va faire de sa vie… avec ou sans mari.

Spectacle à 15h30 sur réservation (durée : 45 minutes)

A l’occasion du spectacle « La Princesse qui n’aimait pas… », nous vous proposons aussi des activités autour des contes, sur entrée libre :

Venez à 10h30 écouter des contes pas comme les autres

Imaginez votre propre histoire

Dessinez une couverture de conte ou créer la vôtre

Participez à notre jeu des rébus

Sans oublier notre sélection de contes originaux !

Bibliothèque municipale Le Fort 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

spectacle égalité des genres

Barbaque Compagnie