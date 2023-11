Contes à travers le papier Bibliothèque municipale Mons-en-Barœul, 15 novembre 2023, Mons-en-Barœul.

Contes à travers le papier 15 novembre – 6 décembre Bibliothèque municipale Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Préparez-vous à un fabuleux voyage…

A travers le papier découpé, les artistes de l’exposition vous emmènent tout en délicatesse au pays merveilleux des contes. Au détour d’une planche, vous verrez apparaitre, entre ombre et lumière, vos personnages fétiches : le petit Chaperon rouge, Alice, les trois petits cochons, Hansel et Gretel, Sinbad le marin ou encore le petit poucet. Peut-être vous proposeront-ils une balade en forêt ?

Une partie de l’exposition est consacrée à l’illustratrice Clémentine Sourdais qui revisite les contes à sa façon et met en lumière l’intemporalité de ces histoires.

Les artistes présentés : Bertoncini | Elena Zúbková | Ali Boozari | Frédéric Cartier-Lange | Jimi Lee | Anne Montbarbon | Hassan Musa | Sébastien Orsini | Céline Pibre | Clémentine Sourdrais | Ronak Taher

En partenariat avec la Bibliothèque Robinson / Conseil départemental du Pas-de-Calais

Bibliothèque municipale Le Fort 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T12:30:00+01:00

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:00:00+01:00

exposition artistes

Clémentine Sourdais