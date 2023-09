Botanique Bibliothèque municipale Mons-en-Barœul, 30 septembre 2023, Mons-en-Barœul.

Botanique 30 septembre – 7 novembre Bibliothèque municipale Entrée libre, gratuit

Dans cette exposition participative, l’infiniment petit – infiniment nécessaire à la vie sous toutes ses formes – prendra toute la place qu’il mérite sous les crayons, pinceaux et ciseaux de l’artiste Bravo Ginette.

Plongez dans un univers végétal foisonnant et coloré grâce aux approches et techniques variées dont vous pourrez vous saisir : de quoi faire pétiller vos mirettes et apprécier le monde qui nous entoure dans les moindres détails !

Visites guidées et ateliers les samedis après-midi en présence de l’artiste les 30 septembre, 7 octobre, 14 octobre, 21 octobre et 28 octobre.

Une initiative de l’Atelier 2, en partenariat avec Sensitropes, Villa M, la Ferme d’en Haut, la ville de Villeneuve d’Ascq, l’Ecole d’Art de Douai, la Maison Folies du Fort-de-Mons, le Colysée de Lambersart, le Centre Culturel Het Perron d’Ypres (Belgique) et le Centre Culturel de Comines-Warneton (Belgique) pour proposer lors de la saison 2023-2024, dix expositions conjointes autour d’une même thématique.

Bibliothèque municipale Le Fort 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 19 11 11 »}, {« type »: « link », « value »: « http://monsenbaroeul.bibenligne.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:30:00+02:00

2023-11-07T14:00:00+01:00 – 2023-11-07T18:00:00+01:00

