Heure du conte 6 septembre – 6 décembre, les mercredis Bibliothèque municipale Entrée libre

Des histoires, il y en a pour les petits mais aussi pour les grands, pour les chaperons et pour les poilus

Il y en a un peu, beaucoup, passionnément et à la folie… à la bibliothèque !

Bibliothèque municipale Le Fort 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul

2023-09-06T16:00:00+02:00 – 2023-09-06T16:30:00+02:00

2023-12-06T16:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:30:00+01:00

Rachel Duel