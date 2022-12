Heure du conte Bibliothèque municipale Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

Nord

Heure du conte Bibliothèque municipale, 4 janvier 2023, Mons-en-Barœul. Heure du conte 4 janvier – 7 juin 2023, les mercredis Bibliothèque municipale

Entrée libre

Lectures plaisir pour tous les goûts handicap psychique;handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel pi;mi;vi;ii Bibliothèque municipale Le Fort 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France L’heure du conte revient à la bibliothèque…

Venez en famille profiter de nos lectures plaisir, dans un espace cocon au 1er étage

Dès la naissance et jusqu’à 199 ans !

Tous les premiers mercredis après-midi du mois, tout public, et toujours gratuit !

Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-04T16:00:00+01:00

2023-06-07T16:30:00+02:00 Rachel Duel

