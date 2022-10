BibliOchronic Bibliothèque municipale Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

BibliOchronic Bibliothèque municipale, 10 décembre 2022, Mons-en-Barœul. BibliOchronic Samedi 10 décembre, 10h00 Bibliothèque municipale

Une théorie magique pour donner vie aux livres…

Bibliothèque municipale Le Fort 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France

Samedi, ça m'dit ! Vous avez-dit BibliOchronic ?

Une incroyable théorie permettant de donner vie aux livres…

Une incroyable théorie permettant de donner vie aux livres… Au programme : Atelier d’initiation à la BibliOtronique pour donner vie à votre livre fétiche… magique ! à 10h et à partir de 8 ans (durée 2h)

Visite guidée sérieusement farfelue de la bibliothèque et de l’exposition, à 14h30 et 16h30 et à partir de 8 ans (durée 30 min)

Exposition interactive sur entrée libre du 2 au 17 décembre (vernissage le 2 décembre à 18h) Et en lien avec l’exposition : le spectacle « BibliOtron » au trait d’union le 12 décembre à 15h (réservation auprès de la salle Allende !)

2022-12-10T10:00:00+01:00

2022-12-10T18:00:00+01:00 Compagnon du Tas de Sable

