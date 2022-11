Sac à dos Bibliothèque municipale Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

Nord

Sac à dos Bibliothèque municipale, 19 novembre 2022, Mons-en-Barœul. Sac à dos Samedi 19 novembre, 10h00, 16h00 Bibliothèque municipale

Gratuit, sur réservation

Un spectacle mêlant mimes, marionnettes et bruitages handicap intellectuel;handicap psychique;handicap moteur;handicap auditif;handicap visuel ii;pi;mi;hi;vi Bibliothèque municipale Le Fort 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France Sac à dos… c’est l’histoire d’un départ à l’aventure. Mêlant mimes, marionnettes et bruitages, ce spectacle pluridisciplinaire invite les plus petits et leurs familles à partir en voyage à la rencontre de grands textes.

Du Petit Poucet de Charles Perrault à l’Odyssée d’Homère, les enfants parcourent ces épopées afin d’inventer leur propre histoire.

