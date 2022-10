A l’ombre… Bibliothèque municipale Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

A l’ombre… Bibliothèque municipale, 12 novembre 2022, Mons-en-Barœul. A l’ombre… Samedi 12 novembre, 10h00 Bibliothèque municipale

Gratuit, sur inscription pour les ateliers d’initiation au théâtre d’ombre

Un « Samedi, ça m’dit » autour de la peur et de la confiance en soi handicap auditif;handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel hi;pi;ii;mi;vi Bibliothèque municipale Le Fort 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France Explorer collectivement les peurs des petits, mais aussi des grands, s’en amuser, peut-être même s’en défaire… qui sait ? Au programme :

Ateliers d’initiation au théâtre d’ombre dès 6 ans, avec la Compagnie La Mécanique du Fluide, à 10h30 et 15h30 (durée 1h30), sur inscription

Géants jeux de mots dans la bibliothèque et surprises çà et là

Sélections d’ouvrages autour de la peur et de la confiance en soi Cette action est en lien avec le spectacle « Sortir ? » présenté par la Compagnie La Mécanique du Fluide à la salle de spectacle Allende de Mons en Baroeul le 19 novembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T10:00:00+01:00

2022-11-12T18:00:00+01:00 Compagnie La Mécanique du Fluide

