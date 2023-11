Ciné-débat: « Le temps des forêts » Bibliothèque municipale Mériadeck Bordeaux, 28 novembre 2023, Bordeaux.

Ciné-débat: « Le temps des forêts » Mardi 28 novembre, 18h00 Bibliothèque municipale Mériadeck Entrée libre sur inscription

« Le temps des forêts »

Sorti en 2018, le film de François-Xavier Drouet « Le temps des forêts » s’attache mettre l’accent sur la vie de nos forêts dans cette période d’industrialisation inédite.

Symbole d’une nature authentique, nos forêts muent et évoluent au gré des besoins toujours croissant de notre monde industrialisé. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif.

Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.

A sa sortie, les réactions sont nombreuses notamment dans la filière bois, mais le documentaire connaît un succès auprès des festivals de cinéma européen, en témoigne ses récompenses :

Grand Prix à la Semaine de la critique du Festival de Locarno

Prix du public au Verzio International Human Rights Documentary Film Festival (Budapest, Hongrie)

Grand Prix du Film Festival della Lessinia (it) (Bosco Chiesanuova, Italie)

1er prix du jury au Mediterraneo Video Festival (Ascea, Italie)

Mention spéciale au 16e Festival International Signes de Nuit tenu à Berlin

Prix du meilleur documentaire au Tournai Ramdam Film Festival (Tournai, Belgique)

Bibliothèque municipale Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cauegironde.com/Cine-Debat-le-temps-des-forets/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 97 81 89 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:00:00+01:00

2023-11-28T18:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:00:00+01:00

documentaire forêts

©CAUEGironde