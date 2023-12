Voyage immersif découverte Bibliothèque Municipale Luxeuil-les-Bains, 8 janvier 2024, Luxeuil-les-Bains.

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08 14:30:00

fin : 2024-01-08 15:30:00

Détente corporelle et relaxation profonde. Harmonie et stabilité émotionnelle.

Dissolution du stress, des tensions, pensées parasites et autosaboteurs.

Evidence de clarté et de joie au quotidien.

Apportez votre tapis de sol, coussin et couverture.

À la bibliothèque à 14h30. Réservation et règlement auprès de Diane : 06 22 29 58 57.

Places limitées.

Tarif : 10€.

Bibliothèque Municipale Place de la Baille

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



