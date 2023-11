Et si vous repassiez le certificat d’études de 1930 ? Bibliothèque municipale « Loup de Ferrières » Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Et si vous repassiez le certificat d’études de 1930 ? Bibliothèque municipale « Loup de Ferrières » Ferrieres-en-gatinais, 18 novembre 2023, Ferrieres-en-gatinais. Et si vous repassiez le certificat d’études de 1930 ? Samedi 18 novembre, 14h00 Bibliothèque municipale « Loup de Ferrières » Passé entre 11 et 13 ans révolus, le certificat d’études attestait de l’acquisition des connaissances de base.

Imaginez vous sur les bancs de l’école en 1930… Les épreuves qui se déroulaient au chef-lieu de canton étaient redoutables et redoutées : dictées, mathématiques, histoire, géographie, sciences naturelles, etc. À vous de vous atteler à ces épreuves ! Bibliothèque municipale « Loup de Ferrières » Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 96 91 63 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

