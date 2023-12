Cet évènement est passé Club de lecture Bibliothèque municipale Liginiac Catégories d’Évènement: Corrèze

Début : 2023-12-22 15:00:00

fin : 2023-12-22 16:30:00 La bibliothèque municipale de Liginiac vous invite à un club de lecture, adultes.

Sur inscriptions, gratuit.

Bibliothèque municipale Rue du Stade

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

