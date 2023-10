Concours de nouvelles Bibliothèque municipale Lesparre-Médoc, 1 novembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

La ville de Lesparre-Médoc organise un concours de nouvelles ouvert aux amateurs majeurs (n’ayant jamais fait l’objet d’une édition à compte d’éditeur) résidants dans le Médoc.

Le thème est : « Venant de la Gironde et courant vers l’océan, il bouleversa Lesparre….. »

Ce concours a pour objectif de permettre à chacun de s’essayer à l’écriture.

Tentez votre chance et envoyez votre manuscrit !

Le règlement du concours est disponible à la bibliothèque.

Remise des prix le 21 juin 2024. De nombreux lots sont à gagner !.

2023-11-01 fin : 2024-03-31 . EUR.

Bibliothèque municipale

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The town of Lesparre-Médoc is organizing a short story competition open to amateurs of legal age (who have never been published by a publisher) living in the Médoc.

The theme is: « Coming from the Gironde and running towards the ocean, he turned Lesparre upside down….. »

The aim of this competition is to give everyone the chance to try their hand at writing.

Try your luck and send in your manuscript!

Competition rules are available from the library.

Prizes will be awarded on June 21, 2024. Lots of prizes to be won!

La ciudad de Lesparre-Médoc organiza un concurso de relatos cortos abierto a escritores aficionados mayores de edad (que nunca hayan publicado en una editorial) residentes en el Médoc.

El tema es: « Viniendo de la Gironda y corriendo hacia el océano, dio la vuelta a Lesparre….. »

El objetivo de este concurso es dar a todos la oportunidad de probar suerte escribiendo.

Pruebe suerte y envíe su manuscrito

Las bases del concurso están disponibles en la biblioteca.

Los premios se entregarán el 21 de junio de 2024. ¡Muchos premios!

Die Stadt Lesparre-Médoc veranstaltet einen Kurzgeschichtenwettbewerb für volljährige Amateure (die noch nie im Selbstverlag veröffentlicht wurden), die im Médoc ansässig sind.

Das Thema lautet: « Von der Gironde kommend und auf den Ozean zulaufend, erschütterte er Lesparre….. »

Dieser Wettbewerb soll jedem die Möglichkeit geben, sich als Schriftsteller zu versuchen.

Versuchen Sie Ihr Glück und schicken Sie Ihr Manuskript ein!

Die Regeln des Wettbewerbs sind in der Bibliothek erhältlich.

Preisverleihung am 21. Juni 2024. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Médoc-Vignoble