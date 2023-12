Les histoires du mercredi Bibliothèque municipale Le pouliguen, 27 décembre 2023, Le pouliguen.

Les enfants de 2 à 5 ans sont invités à venir écouter de courtes histoires à la bibliothèque.

Les Fééries pouliguennaises – Programme 2023

Bibliothèque municipale 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T11:00:00+01:00 – 2023-12-27T21:00:00+01:00

