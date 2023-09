Séance de dédicace du livre de Sandra Bassano Bibliothèque municipale Le Bugue, 16 septembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Sandra Bassano vous propose une dédicace de son livre « J’ai oublié de mourir ». Un roman d’une grande sensibilité émotionnelle..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Bibliothèque municipale Rue du jardin public

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sandra Bassano will be signing her book « J’ai oublié de mourir ». A novel of great emotional sensitivity.

Sandra Bassano firmará su libro « J’ai oublié de mourir ». Una novela de gran sensibilidad emocional.

Sandra Bassano bietet Ihnen eine Signierstunde ihres Buches « Ich habe vergessen zu sterben » an. Ein Roman von großer emotionaler Sensibilität.

