Vsite guidée de la Maison Saint-Yves Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, 14 mars 2024, Erquy.

Vsite guidée de la Maison Saint-Yves Jeudi 14 mars 2024, 14h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Gratuit sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T14:00:00+01:00 – 2024-03-14T16:00:00+01:00

Entièrement restructuré en 2017, l’ancien Grand séminaire de Saint-Brieuc devient aujourd’hui la Maison Saint-Yves, maison diocésaine ouverte sur la ville. Sa chapelle de style Art déco est un véritable joyau : mosaïques d’Isidore Odorico, peintures à fresco et riche mobilier inspiré par le mouvement Seiz Breur. La crypte et les fresques peintes par Xavier de Langlais sont aussi à découvrir.

Une nouvelle page s’ouvre pour ce monument à l’intérêt patrimonial singulier, fruit des recherches architecturales de l’entre-deux-guerres inspirées par l’Art déco et des initiatives celto-bretonnes des Seiz Breur.

Le départ s’organisera depuis le parking place de la Bastille, face à la bibliothèque où se mettra en place le covoiturage.

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ Horaires d'ouverture :

Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre

arts déco seiz breur

Maison Saint-Yves