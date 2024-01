Café Numérique Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, vendredi 16 février 2024.

Café Numérique Un nouveau rendez-vous à l’Espace Numérique ! Vendredi 16 février, 10h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Entrée gratuite, sur inscription de préférence

Animé par Chloé Legrand, animatrice de l’EPN, cet atelier « échange de pratiques » se destine à tout un chacun, usagers débutants ou plus confirmés, afin de discuter de vos attentes, de partager vos astuces, vos souhaits de formation.

Ce premier café numérique sera l’occasion pour Chloé de se présenter et d’évoquer le calendrier des ateliers numériques qui débuteront dès octobre.

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy;https://www.instagram.com/bibliotheque.erquy/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 96 72 05 24 »}, {« type »: « email », « value »: « espace.numerique@erquy.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.erquy.bzh »}] Horaires d’ouverture :

Mardi 15h 18h

Mercredi 10h 12h et 14h 18h

Vendredi 15h 19h

Samedi 10h 13h et 14h 17h

Dimanche 14h 18h Entrée libre

