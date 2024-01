Le corps dans l’histoire de l’art Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, samedi 27 janvier 2024.

Le corps dans l’histoire de l’art Conférence de l’artiste Pénélope Samedi 27 janvier, 17h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Gratuit, réservation recommandée

En s’appuyant sur un diaporama d’une quarantaine d’œuvres, de la peinture essentiellement, de la préhistoire à aujourd’hui, Pénélope propose une déambulation dans les représentations du corps pour les découvrir ou re-découvrir, ainsi que le contexte de leur production et les multiples lectures possibles.

Paula Modersohn-Becker, autoportrait