Atelier collage et peinture par l’artiste Pénélope Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, samedi 27 janvier 2024.

Atelier collage et peinture par l’artiste Pénélope Atelier de création artistique Samedi 27 janvier, 10h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Gratuit, sur inscription

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

En dehors du temps fort des Nuits de la Lecture mais toujours en lien avec le corps, Pénélope animera un atelier de collage et peinture à partir de représentations du corps. Le corps est un moyen d’exprimer notre identité, nos émotions, nos rêves et nos peurs. Un atelier pour se laisser inspirer par des images glanées pour composer une représentation personnelle et artistique. L’artiste guidera les participants en leur proposant plusieurs pistes.

Atelier adulte et parent / enfant (à partir de 10 ans)

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy;https://www.instagram.com/bibliotheque.erquy/ biblio@erquy.bzh Horaires d'ouverture :

Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre

