A l’occasion des Nuits de la Lecture 2024, la bibliothèque propose un jeu de piste ludique sur la thématique du corps. Les enfants devront résoudre de nombreuses énigmes en un temps limité pour reconstituer un… squelette !

Pour les enfants de 8 à 10 ans

Visuel et citation extraits de l’album Os court de Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet (édition Hélium)

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy;https://www.instagram.com/bibliotheque.erquy/ [{« type »: « phone », « value »: « 0296721424 »}, {« type »: « email », « value »: « biblio@erquy.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.erquy.bzh »}] Horaires d’ouverture :

Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre

