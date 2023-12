Café-Bouquins spécial « Corps » Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, 18 janvier 2024 15:00, Erquy.

Café-Bouquins spécial « Corps » Jeudi 18 janvier 2024, 16h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Gratuit, sur inscription

Nous vous proposons un café-bouquins un peu spécial ce début d’année, les coups de cœurs seront présentés par la lecture d’extraits en lien avec le corps, thématique retenue pour les Nuits de la Lecture cette année : le corps qui aime, le corps qui souffre, le corps qui lutte, le corps qui vieillit et, pourquoi pas, le corps animal.

Les participant·es qui le souhaitent sont aussi invité·es à lire des extraits sur cette thématique. Une rencontre conviviale et chaleureuse pour partager le plaisir de lire et découvrir de nouvelles inspirations.

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 72 14 24

Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre

café bouquins Nuits de la lecture