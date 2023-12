Atelier jeux d’échecs Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, 17 janvier 2024 09:00, Erquy.

Atelier jeux d’échecs 17 janvier – 19 juin 2024, les mercredis Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Sur inscription, matériel fourni

Le second cycle d’apprentissage aux échecs s’ouvre dès le mois de janvier prochain et s’étalera jusqu’au mois de juin. Joueurs confirmés ou débutants (mais ayant acquis les bases), n’hésitez pas à rejoindre l’atelier animé par l’association L’échiquier des Templiers au Blé en Herbe, pour perfectionner votre jeu et le plaisir de rencontrer de nouveaux partenaires ! Un tournoi viendra clore la session, le 19 juin.

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy;https://www.instagram.com/bibliotheque.erquy/ [{« type »: « phone », « value »: « 0296721424 »}, {« type »: « email », « value »: « biblio-f@erquy.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.erquy.bzh »}] Horaires d’ouverture :

Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T10:00:00+01:00 – 2024-01-17T12:00:00+01:00

2024-06-19T10:00:00+02:00 – 2024-06-19T12:00:00+02:00

Jeu d’échecs