Atelier cartes de vœux Jeudi 28 décembre, 10h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Atelier gratuit ouvert à tous dès 8 ans, matériel fourni (mais si vous avez du papier cadeau à recycler, n’hésitez pas à l’apporter).

De jolies cartes faites à la main pour souhaiter à ceux que l’on aime une Bonne Année, pour faire plaisir et aussi se faire plaisir :)

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy;https://www.instagram.com/bibliotheque.erquy/ Horaires d'ouverture :

Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-28T10:00:00+01:00 – 2023-12-28T12:30:00+01:00

