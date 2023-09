Colette (1873-1954), conférence d’Olivier Macaux Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, 9 décembre 2023, Erquy.

Colette (1873-1954), conférence d’Olivier Macaux Samedi 9 décembre, 17h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Entrée gratuite

Double anniversaire puisqu’il y a tout juste un siècle, en 1923, paraissait Le Blé en Herbe, qui raconte l’initiation sentimentale et sexuelle de deux jeunes adolescents en vacances près de Saint-Malo (roman considéré comme sulfureux à l’époque !). Le film de Claude Autant-Lara en 1854 a quant à lui été tourné en partie à Erquy, c’est pourquoi le Centre Socio-culturel porte son nom.

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 72 14 24

Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:30:00+01:00

conférence littérature

Henri Manuel