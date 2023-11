Pas seul Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy Pas seul Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, 26 novembre 2023, Erquy. Pas seul Dimanche 26 novembre, 17h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Gratuit, sur inscription Ce spectacle a été créé pour la prévention des violences intrafamiliales. Le scénario est basé sur les différentes étapes identifiées du cycle de la violence conjugale : la rencontre amoureuse, le phénomène d’emprise, l’escalade de la violence, la phase dite «lune de miel»…. Il donne à voir la place de l’enfant dans ce processus qui se joue en huit clos familial.

La marionnette permet d’aborder avec légèreté des thématiques assez lourdes, permet aussi une distanciation avec les fonds abordés : «personne n’est dupe, enfant comme adulte, chacun sait que ce qui est joué « c’est pour de faux », puisque joué par des marionnettes » . Et pour autant le spectacle déroule une histoire ou chacun va pouvoir s’identifier, se projeter et vivre son histoire.

La représentation sera suivie d’un échange avec le public. Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy;https://www.instagram.com/bibliotheque.erquy/ Horaires d’ouverture : Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T17:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

2023-11-26T17:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00 violences faites aux femmes violences intrafamiliales Cie Comme quoi Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Adresse 1, rue Guérinet Ville Erquy Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy latitude longitude 48.630794;-2.462099

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/